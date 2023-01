PRINCESSE LITTLE ET LE ROYAUME DES ÉMOTIONS Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Haute-Garonne « Little et le royaume des émotions » est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle, énigmes, danse et interactivité.

Ce spectacle participatif fait le bonheur des enfants et des parents. La princesse Little est la fée des bêtises et elle a fait une grosse bêtise.

Pour réparer sa bêtise, elle devra faire un tour au royaume des émotions !

L'aideriez-vous ?

