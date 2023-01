Princesse et pirates Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-03-04 – 2023-03-18

Bouches-du-Rhône EUR 10 16 Tout le monde à bord pour aider Princesse Léa et le terrible Pirate Jack BrasGros à trouver le trésor de l’île des p’tits futés !



Princesse Léa n’a qu’un seul rêve: échapper à sa vieille tante poilue pour devenir pirate! Mais le chemin est semé d’embûches quand on est une fille !



Surtout quand le poissonnier du village et sa femme s’en mêlent ! Léa arrivera-t’elle à se faire embarquer sur le navire de Jack BrasGros et à trouver le trésor de l’île des p’tits futés ?



Auteur : Claire Traxelle

Artistes : Claire Traxelle, Morgan Cayrier

Auteur : Claire Traxelle

Artistes : Claire Traxelle, Morgan Cayrier

Metteur en scène : Claire Traxelle Ces personnages, farfelus à en mourir de rire, vous invitent dans leur monde délirant !

