Cet évènement est passé Princesse et pirate, l’île des P’tits Futés A La Folie Théâtre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Princesse et pirate, l’île des P’tits Futés A La Folie Théâtre Paris, 17 mai 2023, Paris. Du mercredi 17 mai 2023 au samedi 22 juillet 2023 :

mercredi, samedi

de 15h00 à 15h50

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 10 ans. payant

Tout le monde à bord pour aider Princesse Léa et le terrible Pirate Jack BrasGros à trouver le trésor de l’île des p’tits futés ! Léa n’a

qu’un seul rêve : échapper à son mariage organisé par son oncle Henri qui n’est

vraiment pas sympa et sent la soupe aux pois et devenir pirate ! Mais le

chemin est semé d’embûches quand on est une princesse ! Surtout quand le

poissonnier du village s’en mêle ! Léa arrivera-t-elle à se faire embarquer sur le navire du terrible pirate Jack

BrasGros et à trouver le trésor de l’île des p’tits futés ? A La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris Contact : http://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=417 https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ http://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=417

