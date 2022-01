Princesse Estelle et le petit génie Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Princesse Estelle et le petit génie Aix-en-Provence, 5 février 2022, Aix-en-Provence. Princesse Estelle et le petit génie Comédie d’Aix 8 Avenue De la Violette Aix-en-Provence

2022-02-05 11:00:00 11:00:00 – 2022-02-19 Comédie d’Aix 8 Avenue De la Violette

Il était une fois un puissant sorcier qui possédait d'innombrables trésors, obtenus par magie avec l'aide d'un génie à qui il a jeté un sort après avoir obtenu toute ses richesses. Mais un jour le puissant sorcier assis devant ses étranges instruments eut une révélation….Dans une foret lointaine… vit une jeune princesse, Estelle, qui possède, sans le savoir, un très grand pouvoir magique. Estelle, et seulement Estelle peut libérer le génie emprisonné…va t elle y arriver ? Vous le découvrirez en venant assister à Princesse Estelle et le petit génie

Spectacle jeune public à la Comédie d'Aix

https://www.16-19.fr/comedieaix

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Comédie d'Aix 8 Avenue De la Violette Ville Aix-en-Provence lieuville Comédie d'Aix 8 Avenue De la Violette Aix-en-Provence