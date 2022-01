PRINCESSE DRAGON Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. ANIMATION FRANCE – 2021 – 1H14 – + 5 ANS Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

2022-02-19T17:00:00 2022-02-19T18:14:00;2022-02-22T14:30:00 2022-02-22T15:44:00

