Princesse Diane est un conte initiatique tout public, sur la quête d’identité ou comment voulant découvrir ses racines on se découvre soi même… Ce conte révèle l’histoire de notre princesse égarée. Pendant ce voyage elle devra affronter ses peurs, traverser la forêt, trouver son chemin jusqu’à la mèr(e). En chemin elle croisera un chien métamorphosé en ours, un brigand huppé, un jeune cochon poète, un prince arrogant. Elle fera des colliers de fleurs, chantera des chansons pour trouver l’objet de sa quête. Accès libre Durée : 1h – Tout public Le samedi 18 Septembre à 11H30 à Longjumeau Rendez vous au Pont des templiers (Bois des templiers – Accès possible par la rue de de la Terrasse) Suivi d’un interlude musical avec Des Lions Pour Des Lions et d’un pique nique dans les bois / Apportez votre pique nique !

