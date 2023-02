Princesse Cracra A LA FOLIE THEATRE, 13 mai 2023, PARIS.

Princesse Cracra A LA FOLIE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 16:30 (2023-03-15 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

A LA FOLIE THEATRE présente ce spectacle Une princesse qui pète, rote, se cure le nez… Venez aider le chevalier à délivrer la princesse Cracra du sort que lui a jeté la sorcière Gribouillis !La princesse Mélanie se prépare pour la grande fête du royaume. Le chevalier Frédéric, quant à lui, chasse le dragon de la sorcière. La sorcière Gribouillis est furieuse et lui jette un sort : la femme dont il tombera amoureux deviendra “cracra”…Dès leur rencontre, Frédéric et Mélanie tombent éperdument amoureux. La pauvre princesse se retrouve ainsi à péter, roter, se gratter les fesses sans même s’en rendre compte… Le chevalier est horrifié !Afin de rompre le sortilège, le chevalier, la princesse et les enfants devront unir leurs forces !…

A LA FOLIE THEATRE PARIS 6 RUE DE LA FOLIE MÉRICOURT Paris

