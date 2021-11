Nantes PRINCESSE ABIBICHE Loire-Atlantique, Nantes MOZ COLIN PRINCESSE ABIBICHE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

MOZ COLIN PRINCESSE ABIBICHE, 27 novembre 2021 21:00, Nantes. PRINCESSE ABIBICHE.

Samedi 27 novembre, 21h00 MOZ COLIN * MOZ COLIN nous fera vibrer avec de la musique afrobeat ! *

samedi 27 novembre – 21h00 à 23h30

* PRINCESSE ABIBICHE 6 rue Paul Bellamy, 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 21:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu PRINCESSE ABIBICHE Adresse 6 rue Paul Bellamy, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville PRINCESSE ABIBICHE Nantes