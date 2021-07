Paris Terrasse du Trabendo Paris Princess Thailand • Blue Orchid / Take Me Out Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Princess Thailand • Blue Orchid / Take Me Out Terrasse du Trabendo, 17 août 2021-17 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 17 août 2021

de 19h à 2h

gratuit

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air! • PRINCESS THAILANDE Princess Thailand sait gérer ses montées en puissance. Tout ce qu’on peut attendre d’un groupe noisy, avec en prime de la flûte et un chant profond qui rappelle Current 93 ! Ça balance sec, tout en générant une belle dose de mystère. Un peu comme si A Place To Bury Strangers jouait dans un film de David Lynch. • BLUE ORCHID

Pas besoin de bassiste. Blue Orchid, un duo qui donne dans un rock garage actuel, efficace. En mode ouragan sur scène, ils défendent les couleurs de leur ville de Clamecy, et se placent dans le sillage de Bass Drum of Death, Wavves ou encore Mike Krol. • DJ SET ROCK Situation sanitaire Le pass sanitaire ne vous sera pas demandé mais veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique sera à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières. Merci beaucoup ! Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)

Contact :Terrasse du Trabendo 0149234190 https://www.facebook.com/events/179192137587672 Concerts -> Rock Musique

