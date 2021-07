Issy-les-Moulineaux Ludothèque Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Princes et princesses d’Issy Ludothèque Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Princes et princesses d’Issy Ludothèque, 18 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Princes et princesses d’Issy

le samedi 18 septembre à Ludothèque Entrée libre

Sur la route de Versailles, Issy était au XVIIIe siècle un lieu très prisé de l‘aristocratie. Non loin de ses anciennes demeures, faites revivre princes et princesses ! Ludothèque 18 rue de l’Abbé-Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ludothèque Adresse 18 rue de l’Abbé-Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Ludothèque Issy-les-Moulineaux