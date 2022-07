Prince Waly + Tedax Max Marseille 11e Arrondissement, 7 octobre 2022, Marseille 11e Arrondissement.

Prince Waly + Tedax Max

15 17 Après un 1er rendez-vous manqué, Prince Waly est de retour et vient nous présenter son 1er album, il partagera la soirée avec le secret le mieux gardé de la scène rap lyonnaise Tedax Max. Dur d’imaginer rater ça.



Après trois ans d’un long silence, insoutenable pour les amateurs du rap dans sa forme la plus pure, la plus vraie et la plus excitante, Prince Waly sera de retour en 2022 avec un premier album qui fait suite à deux EP très largement portés aux nues, Junior et BO Y Z. De ses débuts à Montreuil avec Big Budha Cheez à la consécration BO Y Z – sur lequel il invitait aussi bien Alpha Wann que Feu! Chatterton – en passant par Junior, façonné avec le producteur Myth Syzer, Prince Waly a irradié de sa prestance le rap francophone, imprimé dans ses grandes pages certaines de ses plus belles histoires et marqué nombre de rétines avec un univers visuel sans égal dans le paysage. 2022, année du Walygator. La peau dure, le sang froid.



Le secret le mieux gardé de la scène rap lyonnaise prend enfin la lumière et débarque avec « la crinière et les crocs » mais en étant surtout à l’instar du nom de son label « humble & affamé ». Un univers sombre parsemé de références aux 2000’s, une plume acérée et trempée dans le bitume, un flow qu’on avait perdu l’habitude d’entendre, Tedax Max propose un retour aux sources d’une brûlante actualité.

Prince Waly et Tedax Max en concert à Marseille à L’Affranchi vendredi 7 octobre.

