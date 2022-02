PRINCE ! Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault 10 10 EUR Ne manquez pas le concert « Prince ! » à l’Opéra Comédie ! Un jeune homme se présente au Palais lors du célèbre Bal de la Reine. La Reine danse avec lui.

Coup de foudre ! À minuit, il quitte soudainement le bal et perd une basket. La jeune reine se lamente, elle veut absolument retrouver ce jeune homme !

Ne manquez pas le concert « Prince ! » à l'Opéra Comédie ! Un jeune homme se présente au Palais lors du célèbre Bal de la Reine. La Reine danse avec lui.

Coup de foudre ! À minuit, il quitte soudainement le bal et perd une basket. La jeune reine se lamente, elle veut absolument retrouver ce jeune homme !

Elle va faire essayer la basket à tous les hommes du Royaume… Retrouvera-t-elle le jeune homme pour en faire son Prince charmant ? La musique de Purcell, faite de raffinement, d'accents élégiaques, mais aussi de dynamisme, inspire cette création taillée sur mesure pour Opéra Junior ! Durée : ± 1h sans entracte À partir de 8 ans Pass sanitaire obligatoire

