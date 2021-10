PRINCE LEPETIT Grand Théâtre des Cordeliers, 10 décembre 2021, Albi.

PRINCE LEPETIT

Grand Théâtre des Cordeliers, le vendredi 10 décembre à 19:30

Prince Lepetit raconte la lutte d’un petit garçon qui ne veut pas accepter la réalité telle qu’elle est et qui va s’en construire une nouvelle. Prince a un ami : son lapin Aristote, son confident qui ne le quitte jamais. Un jour, sa mère est hospitalisée alors Prince a peur. Son lapin lui propose d’écrire ce qu’il ressent, la vie de Prince va alors changer ! Une fable initiatique où les lapins parlent et où les enfants ont des rêves plein la tête. La mise en scène de Lou Broquin fait de ce moment de théâtre une expérience immersive pour les jeunes spectateurs. De belles images oniriques, propices à l’émerveillement font de ce spectacle un très beau conte moderne à l’image du monde qui nous entoure et du monde que nous portons en chacun de nous. **Autour du spectacle** Atelier philo à 17h30 (8-12 ans, sur inscription, thème : L’imaginaire et le réel). Présentation des maquettes tactiles du Grand Théâtre à 18h (sur inscription). Coin lecture dès 18h30, Café-librairie. Bord de scène. **Distribution** Texte Henri Bornstein / Conception et mise en scène Lou Broquin assisté de Ysé Broquin / Musique originale Christophe Ruetsch / Avec Sonia Belskaya, Thierry de Chaunac, Nicolas Lainé, Régis Lux / Scénographie Lou Broquin, Claire Saint Blancat / Création lumières et régie générale Guillaume Herrmann / Décor Ateliers du Théâtre de la Cité sous la direction de Claude Gaillard / Costumes Odile Brisset / Formes animées-Objets Lou Broquin, Steffie Bayer, Fanny Journaut, Claire Saint Blancat

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif C Normal 20 € | Réduit 15 € | Moins de 12 ans 10 €

Théâtre jeune public

Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T19:30:00 2021-12-10T20:30:00