Prince: le 21 avril, soirée dans un bar restaurant à Paris ! RENOMA CAFE GALLERY, 21 avril 2022, Paris.

Le jeudi 21 avril 2022

de 19h30 à 01h00

. gratuit

Soirée conviviale dans un bar restaurant exclusivement au son de Prince et de ses productions. Fans, passionés et curieux sont tous bienvenus pour échanger, manger et danser!

PRINCE PARTY!!

Les fans, passionnés, et curieux de l’œuvre de Prince sont attendus à deux pas des Champs-Elysées au RENOMA CAFE GALLERY pour une soirée conviviale, dansante et bien plus!

Au programme : restauration, espace lounge, discussions & dancefloor EXCLUSIVEMENT au son de Prince et de ses nombreuses productions.

C’est une soirée où tout le monde est le bienvenu, venez un petit moment pour dîner et discuter accompagné de bonne musique OU venez passer toute la soirée jusqu’à une heure du matin, pour danser et échanger avec d’autres passionnés et curieux.

Aux platines, DJ Reverend P connu pour ses compilations « The Legacy of Soul, Funk et Disco » sorties chez Sony Legacy, et les Motown Party qu’il anime depuis plus de 18 ans.

Le choix du lieu n’est pas fait au hasard, puisque le gérant n’est autre qu’Alfred Bernardin, qui fut le tourneur de Prince en 2010 et à qui l’on doit, entre autres, les concerts dans la citadelle d’Arras, ou au New Morning à Paris.

Pas besoin de réserver, bar/restaurant ouvert à tous.

Si vous désirez venir manger vous pouvez réserver un table.

Téléphone : 01 47 20 46 19

RENOMA CAFE GALLERY 32 Avenue George V 75008 Paris

Contact : https://www.schkopi.com/index.php/2022/03/news/deux-evenements-incontournables-en-avril-pour-celebrer-prince/ https://fb.me/e/1hKmSTViH https://fb.me/e/1hKmSTViH https://www.renoma-cafe-gallery.com/informations-contact/

