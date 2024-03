Prince de Conty Fiction sous-marine poétique et musical | Château des Bretonnières Lieu-dit Les Bretonnières Erbrée, jeudi 13 juin 2024.

Dans le cadre de la saison culturelle de Thélème, la culture en pleine nature au Château des Bretonnières à Erbrée.

CRÉATION. Une fiction poétique et musicale, librement inspirée de l’histoire du naufrage du navire Prince de Conty. Une expérience immersive, écoute au casque, dans l’univers du trio Garden Partie.

Fiction sous marine Librement inspirée du naufrage du navire Prince de Conty au XVIII° et de la découverte de son épave deux siècles plus tard, cette fiction poétique et musicale créée et interprétée par le trio Garden Partie et Johan Caballé invite le public à plonger dans une aventure sur la mer et dans ses profondeurs, à la rencontre d’une histoire fabuleuse qui aurait pu tomber dans l’oubli si un trésor n’avait pas refait surface.

La voix tisse un récit entre deux époques, sur le pont d’un navire marchand et sous la mer, où se rencontrent personnages historiques et fantômes imaginaires. La musique composée pour clavicorde, claviers analogiques et batterie porte avec élégance et onirisme l’histoire et ses frontières, réelles ou fantasmées.

L’histoire En 1745, le navire marchand de la Compagnie des Indes orientales Prince de Conty quitte le port de Lorient et met cap sur la Chine. De retour après 20 mois de navigation et ramenant de Chine et du Brésil toutes sortes de richesses soie, or, porcelaine, café, cacao, le navire est pris dans une tempête au large de Belle-Île à Locmaria, et fait naufrage. Sur les 229 membres de l’équipages, seuls quelques-uns en sortent vivants.

L’épave tombe dans l’oubli durant plus de deux siècles mais en 1974 un plongeur la retrouve. La découverte d’un premier lingot d’or de la dystanie Qing, entraîne le pillage de l’épave l’année suivante. Son accès est ensuite interdit au public pour des fouilles archéologiques. Celles-ci permettent notamment de retrouver porcelaine et lingots d’or mais elles sont interrompues par une tempête qui enfouit à nouveau l’épave.

L’histoire pourrait s’arrêter là mais en 2018, en Californie, des lingots d’or frappés du même poinçon que ceux du Prince de Conty sont mis en vente lors d’une vente aux enchères. La Justice française est actuellement saisie de l’affaire.

Une histoire fascinante de trésor qui refait surface.

DISPOSITIF D’ÉCOUTE AU CASQUE La pièce est jouée live mais avec un mixage sonore spécifique à une écoute au casque plus immersive et intime. Chaque spectateur perçoit alors cette aventure et la musique qui l’accompagne comme lui étant adressée personnellement, et l’expérience poétique et onirique s’en trouve renforcée.

> Billetterie en ligne sur theleme-arts.com

> Bar & assiettes gourmandes à partir de 19h

> Début du concert à 20h30

> Durée 1 heure. .

Début : 2024-06-13 20:30:00

fin : 2024-06-13 22:00:00

Lieu-dit Les Bretonnières Château des Bretonnières

Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne theleme.arts@gmail.com

