Prin-temps – Mai Juin 2022 – Hors les murs Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Prin-temps – Mai Juin 2022 – Hors les murs Brest, 1 mai 2022, Brest. Prin-temps – Mai Juin 2022 – Hors les murs Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest

2022-05-01 – 2022-06-30 Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte

Brest Finistère Nouveau rendez-vous aux beaux jours, Prin-temps propose de créer des actions artistiques urbaines qui interrogent la relation entre la population et son quartier ou des espaces publics « remarquables ». Les participant.e.s sont invité.e.s à observer leur environnement

quotidien et à imaginer des actions sensibles et artistiques dans lesquelles le mouvement est le fil conducteur. Les artistes professionnel.le.s mettent alors leur talent et leur sensibilité au service d’un geste chorégraphique révélant l’effet d’un espace sur le corps. Une manière originale de lire et comprendre l’espace urbain ! Certains rendez-vous s’organisent en partenariat avec le festival Nomadanses initié par Danse à tous les étages sur le parcours du canal de Nantes à Brest. Rendez-vous aux beaux-jours ! Programmation en cours Gratuit

Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest et partenariat avec

Danse à tous les étages macorlan@mairie-brest.fr +33 2 98 33 55 90 https://mac-orlan.brest.fr/ Nouveau rendez-vous aux beaux jours, Prin-temps propose de créer des actions artistiques urbaines qui interrogent la relation entre la population et son quartier ou des espaces publics « remarquables ». Les participant.e.s sont invité.e.s à observer leur environnement

quotidien et à imaginer des actions sensibles et artistiques dans lesquelles le mouvement est le fil conducteur. Les artistes professionnel.le.s mettent alors leur talent et leur sensibilité au service d’un geste chorégraphique révélant l’effet d’un espace sur le corps. Une manière originale de lire et comprendre l’espace urbain ! Certains rendez-vous s’organisent en partenariat avec le festival Nomadanses initié par Danse à tous les étages sur le parcours du canal de Nantes à Brest. Rendez-vous aux beaux-jours ! Programmation en cours Gratuit

Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest et partenariat avec

Danse à tous les étages Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Ville Brest lieuville Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Prin-temps – Mai Juin 2022 – Hors les murs Brest 2022-05-01 was last modified: by Prin-temps – Mai Juin 2022 – Hors les murs Brest Brest 1 mai 2022 Brest finistère

Brest Finistère