Primptemps des artistes La Réole, 7 mai 2022, La Réole.

Primptemps des artistes La Réole

2022-05-07 – 2022-05-08

La Réole Gironde

EUR 0 0 Le samedi: exposition et visite des ateliers d’artistes de La Réole, exposition à l’ancien hôtel de ville et visite théâtralisé à 17h au 5-bis.

Le dimanche: concours de peinture dans les rues de la ville (inscription le matin à la mairie) de 8h à 18h, atelier d’art place Rigoulet, exposition à l’ancien hôtel de ville et visite théâtralisé à 17h au 5-bis et remise des prix du concours.

+33 5 56 61 10 11

La Réole culture

La Réole

