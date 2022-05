Primptemps bio au château Lavison

Primptemps bio au château Lavison, 12 juin 2022, . Primptemps bio au château Lavison

2022-06-12 – 2022-06-12 EUR 8 8 Le château Lavison vous accueille pour une journée consacrée aux producteurs bio locaux qui seront présents chez eux pour un marché exceptionnel. Une visite du château vous est aussi proposée à 14h30 avec une guide conférencière. Vous pourrez vous installer et profitez d'un concert autour d'une ardoise à partager accompagné de leurs vins.

