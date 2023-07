Primo Levi et Ferdinando Camon : conversations Mémorial de la Shoah Paris, 3 septembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 septembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Le Mémorial de la Shoah propose une rencontre autour des conversations de Primo Levi et Ferdinando Camon.

Dans le cadre du festival Les Traversées du Marais.

Ferdinando Camon s’entretient pour la première fois avec Primo Levi en 1982. Leurs conversations vont s’échelonner régulièrement, ensuite, jusqu’en 1986. Ainsi, deux hommes se parlent. Deux écrivains, deux « arpenteurs de mémoire » : l’un est de culture chrétienne, l’autre, on le sait, a vécu comme Juif, quarante ans plus tôt, l’expérience d’Auschwitz. Les échanges sont à la fois denses et fluides. Quel que soit le sujet abordé (Auschwitz évidemment, et l’Allemagne – celle d’Hitler et celle d’aujourd’hui, mais aussi le goulag de Soljenitsyne, l’acte d’écrire, le métier de chimiste…), la tension de la pensée naît entre les interlocuteurs du sentiment d’urgence qu’ils partagent l’un et l’autre.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Contact : https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/primo-levi-et-ferdinando-camon-conversations https://www.facebook.com/MemorialShoah

© P. Lacombe. Éric Cénat et Gérard Cherqui interprètent Primo Levi et Ferdinando Camon : Conversations.