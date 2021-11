Savigny-le-Temple L'Empreinte Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne PRIMITIVE MAN + VERSET ZERO + BLACK BOX WARNING L’Empreinte Savigny-le-Temple Catégories d’évènement: Savigny-le-Temple

L'Empreinte, le mercredi 20 avril 2022 à 20:00

Primitive Man est un groupe de doom sludge américain. Ils vont notamment participer au Roadburn festival 2022, étape mythique pour tout fan du genre. Ils feront une étape française chez nous la veille, et la soirée risque d’être très très lourde. YouTube PRIMITIVE MAN : [Cliquez ici](https://www.youtube.com/watch?v=KneFF7oBmqc) Verset Zero est un one man band de dark ambient/indus dont l’univers est influencé par pas mal de douceurs comme Amenra et Sunn O))). YouTube VERSET ZERO : [Cliquez ici](https://www.youtube.com/channel/UCytKXAF7yYdaR4d-oVLEGmA) Black Box Warning est un groupe de sludge francilien qui a sorti un ep très sombre se nommant “attendre la mort” en 2018. YouTube BLACK BOX WARNING : [Cliquez ici](https://www.youtube.com/channel/UCYGC4jfswBaa0HsjQl0rQNQ) **La billetterie, c’est par :** [**là**](https://web.digitick.com/primitive-man-verset-zero-black-box-warning-concert-l-empreinte-savigny-le-temple-20-avril-2022-css5-lempreinte-pg101-ri8300999.html) Les papes du Sludge seront à l’Empreinte la veille de leur passage au mythique Roadburn Festival. L’Empreinte 301 avenue de l’Europe, 77176, Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne

2022-04-20T20:00:00 2022-04-20T23:00:00

