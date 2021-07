Plougasnou Plougasnou Finistère, Plougasnou Primel : la plage pour tous Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

La mairie crée l'évènement en rendant la commune la plus accessible possible ! Des activités pour tous seront proposées. Valide ou en situation de handicap venez ensemble profitez de la plage de Primel. De nombreux équipements seront mis à disposition pour partager du temps ensemble ! Chenillettes pour fauteuil roulant, fauteuil de baignade/mise à l'eau, vélo pousseur… Samedi 31 juillet de 10h à 17h.

plougasnou@tourisme-morlaix.bzh +33 2 98 67 35 46

