PRIME – TOURNEE » RE TOUR » LA CARTONNERIE, 10 février 2023, REIMS.

PRIME – TOURNEE » RE TOUR » LA CARTONNERIE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

HIGH-LO (L-R-21-8203 / L-R-21-8204) présente: ce concert. PRIME C’est en 2012 qu’Amine Mekri se lance sur YouTube sous le nom de Prime avec des vidéos de gaming, puis des vlogs à succès cumulant des centaines de millions de vues. Mais ne souhaitant pas s’arrêter là, Prime s’essaie au rap en créant ses propres morceaux. Ce qui était un simple « délire » devient rapidement un succès, jusqu’à remplir un Bataclan en 4 semaines en 2017. Par la suite, il enchaîne plusieurs festivals durant l’été. Prime dévoile son 1er projet USSO en septembre 2019, cumulant des centaines de millions de streams toutes plateformes confondues. Cette réussite lui permet de se produire à l’Olympia, le 7 septembre 2019, sold-out en 3 semaines. Six mois plus tard, il lâche un nouvel EP Xander en totale indépendance comme il a l’habitude de faire. Aujourd’hui, Prime revient donc avec son tout dernier projet musique : Re. avec 11 titres dont Kelawin qui représente l’hymne de son équipe de e-sport Karmine. PRIME sera en tournée dans toute la France et au Zénith de Paris le 16 mars 2023. Préparez-vous pour le Re. Tour. PRIME

LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

