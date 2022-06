Prime – Le Re.tour, 20 janvier 2023, .

Prime – Le Re.tour



2023-01-20 19:30:00 19:30:00 – 2023-01-20

28 Amine Mekri se lance sur YouTube en 2012 sous le nom de Prime, où il débute avec des vidéos de gaming, puis raconte son quotidien dans un vlog intitulé Lavide. Ces vidéos le propulsent au rang de star sur la plateforme en cumulant des centaines de millions de vues, 1,6 million d’abonnés et un compte Instagram à plus de 700 000 abonnés.



Mais ne souhaitant pas s’arrêter là, Prime glisse petit à petit dans le rap, créant dans sa chambre ses propres morceaux. Après une série de morceaux diffusés sur Soundcloud et YouTube, Prime dévoile son 1er projet « USSO » en septembre 2019. 13 titres qui cumulent des centaines de millions de streams toutes plateformes confondues. Ce succès lui permet de se produire à l’Olympia, sold-out en 3 semaines puis une fois de plus en remplissant la salle de concert mythique le 7 septembre 2019.

Six mois plus tard, il lâche un nouvel EP « Xander » en totale indépendance comme il a l’habitude de faire. Un projet sorti en plein confinement qui totalise tout de même des dizaines de millions de streams sans clip ni promotion, ce qui relève une fois de plus de l’exploit.



Aujourd’hui, Prime revient donc avec de nouveaux singles : « Canon Long », le clip est disponible sur sa chaine YouTube consacrée à la musique ; suivi de « Kelawin » qui représente l’hymne de son équipe de e-sport Karmine, et dernièrement « Un pied ». Ces singles comptent plusieurs millions d’écoute en quelques mois.



Grande Salle

Prime en concert à Marseille !

Grande Salle

