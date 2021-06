Nantes Archives Départementales Loire-Atlantique, Nantes Primavera – Promenade aux archives départementales – Création in situ de Ambra Senatore Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Primavera – Promenade aux archives départementales – Création in situ de Ambra Senatore Archives Départementales, 20 juin 2021

Horaire : 16:30 17:15

Gratuit : oui Réservation obligatoire au 02 40 93 30 97 Experte en matière d’événements inhabituels dans des lieux insolites, Ambra Senatore nous invite, pour Primavera à faire escale aux archives départementales avec une nouvelle création situ. Dans un jeu de variation de gestes et de postures, elle imagine une déambulation s’inspirant autant du lieu que de la présence des visiteurs. Accompagnée du musicien-compositeur Jonathan Seilman, la directrice du CCNN de Nantes sèmera sur son chemin les indices d’une histoire pas si invraisemblable que ça ! Suite de pas ou succession de petites scènes, les espaces des Archives départementales se transformeront en un terrain de jeu où tout sera permis ! À découvrir en famille ! Archives Départementales 6 Rue de Bouillé Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes

