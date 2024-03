Primavera Market Atelier 59 Marseille 1er Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

Primavera Market Atelier 59 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Marché de printemps le week-end regroupant artistes et artisans basés à Marseille.

On a tout prévu de quoi vous rafraîchir, un peu de musique et surtout des personnes avec beaucoup de talents !!



On a fait une sélection de folie pour que tu puisses venir découvrir des pépites et des créateurs avec beaucoup de talents ! Alors réserve ton week-end!

Au programme de la sape homme et femme, des accessoires (bijoux , sacs) , de l’art (sculptures, illustration , photographies, peintures, prints et sérigraphies), de la déco (tapis, objets, céramiques) et beaucoup d’autres pépites ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 11:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Atelier 59 59 boulevard de la libération

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ai-pantaia@outlook.fr

L’événement Primavera Market Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille