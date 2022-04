PRIMAVERA FLAMENCA Halle de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

PRIMAVERA FLAMENCA Halle de Martigues, 17 avril 2022, Martigues. PRIMAVERA FLAMENCA

Halle de Martigues, le dimanche 17 avril à 18:30

### Le dimanche 17 avril 2022, veille de jour férié l’Hacienda Del Barrio Latino Aix-en-Provence vous propose noche de primavera flamenca. Cette soirée ce déroulera avec 3 concerts de rumba flamenca avec les plus grand artistes de rumba espagnole : – MARINA ——— – CANELITA ———– – LOS BANIS ———— ### Déroulement de la soirée : – 18h30 Ouvertures des portes – placements des réservations. – 20h-20h30 animation début de concert : LOS GITANOS DEL PUERTO – 20h45-21h45 : MARINA – 21h45-22h : Pause – 22h-23h15 : CARNELITA – 23h15-23h30 : Pause – 23h30-1h : LOS BANIS ### Restauration & Bar sur place : Assiettes charcuterie&fromages, assiettes de tapas, gâteaux de soirée. Boissons Sécurité professionnelle Portique de sécurité INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 07 84 33 22 65

•Carré or : – Adulte : 60€ (table de 10 places max assises + 1 conso) – Moins de 15 ans : 35€ avec pièce d’identité (places assises + 1 conso) •Tables hautes : – Adulte : 40€ – Moins de 15 ans : 20€ (avec pièce d’identité)

3 concerts de rumba flamenca avec de grands artistes de rumba espagnole Halle de Martigues Rond-point de l’Hôtel de ville, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T18:30:00 2022-04-17T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Halle de Martigues Adresse Rond-point de l'Hôtel de ville, 13500, Martigues Ville Martigues lieuville Halle de Martigues Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

PRIMAVERA FLAMENCA Halle de Martigues 2022-04-17 was last modified: by PRIMAVERA FLAMENCA Halle de Martigues Halle de Martigues 17 avril 2022 Halle de Martigues Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône