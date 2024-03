« Primavera » à Souillac Souillac, samedi 20 avril 2024.

La place Betz sera fleurie tout le week-end !

Producteurs de fruitiers, arbustes vivaces, fleurs et plans de légumes, conférenciers, artisan ferronnier, produits alimentaires à base de plantes aromatiques et médicinales, épices et aromates, décorations de jardin, motoculture, livres & jeux, produits de beauté aloe-vera, bijoux fleuris, jeux en bois, boissons artisanales, les exposants et associations vous attendent pour célébrer la nature durant deux jours.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 19:00:00

Place Pierre Betz

Souillac 46200 Lot Occitanie

