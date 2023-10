Immaculée Conception : fête et mission Primatiale Saint Jean-Baptiste Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Du 7 au 10 décembre 2023 de 14h à 17h

Chaque année dans le diocèse de Lyon, de nombreuses initiatives sont portées pour célébrer la fête de l’Immaculée Conception le 8 décembre. Venez participer à quelques jours de fête et de mission à la Cathédrale Saint-Jean de Lyon, avec les Frères de Saint-Jean, pour remercier Marie de sa protection de la ville.

Autour de cette fête, ce sont également des temps de mission, de rencontre, de fraternité et de partage qui se vivent. Les portes de la Cathédrale (où les Frères de Saint-Jean sont engagés) seront donc grandes ouvertes et les « missionnaires du 8 » accueilleront chaleureusement tous les visiteurs de passage. L’adoration eucharstique sera proposée chaque après-midi, ainsi qu’un spectacle de lumières à l’intérieur même de la Cathédrale le soir.

Nous avons donc grand besoin de missionaires ! Pour prier, témoigner, accompagner, aider, être une présence…

