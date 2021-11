Genève La Comédie de Genève Genève Primart s’invite à la Comédie La Comédie de Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

L’événement est organisé par les travailleuses et travailleurs sociaux hors murs qui identifient de jeunes artistes et les accompagnent jusqu’à la réalisation de leur projet. Cette année le **stylisme, l’illustration,** la **vidéo** ou encore la **peinture** seront à l’honneur. L’édition 2021 prendra ses quartiers à la **Comédie de Genève**, du **8 au 19 décembre, du mercredi au dimanche** selon les horaires indiqués ci-après. Vernissage **le 4 décembre à 18h** (ouverture des portes à 17h).

Entrée libre

