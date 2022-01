Prima Kanta Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Prima Kanta Luz-Saint-Sauveur, 23 février 2022, Luz-Saint-Sauveur. Prima Kanta LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur

2022-02-23 18:30:00 18:30:00 – 2022-02-23 20:00:00 20:00:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Une formation mixte sans basse, ni batterie, aux couleurs boisées, où clarinette basse, piano, vibraphone, violon, harpe électro-acoustique et vocalises, s’entremêlent avec bonheur et harmonie au niveau des timbres, autour d’un concept qui associe écriture et liberté. Une musique simple, mais élégante et raffinée, qui se refuse à toute démonstration car le propos est ailleurs. Programmé dans le cadre des rendez-vous en famille avec le soutien du programme Leader. Tarif de base : 8€

Tarif réduit : 5€ (enfant) +33 5 62 92 38 38 http://maisondelavallee.org/ LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT de Luz St Sauveur|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur