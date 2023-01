[Réseau REGAL NA] Journée technique « Démarches alimentaires de territoire et lutte contre le gaspillage alimentaire » Prigonrieux Prigonrieux Catégories d’Évènement: Dordogne

Prigonrieux

[Réseau REGAL NA] Journée technique « Démarches alimentaires de territoire et lutte contre le gaspillage alimentaire » Prigonrieux, 2 février 2023, Prigonrieux. [Réseau REGAL NA] Journée technique « Démarches alimentaires de territoire et lutte contre le gaspillage alimentaire » Jeudi 2 février, 09h00 Prigonrieux

Sur inscription

Le CREPAQ co-organise avec Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, une journée technique intitulée « Démarches alimentaires de territoire et lutte contre le gaspillage alimentaire » le 2 février ! Prigonrieux 11 rue Jacques Prévert 24130 Prigonrieux Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shoutout.wix.com/so/7cOM7GXXu/c?w=wf7ilQPy4eHDaXUX_DhvD5y9gMZvN0ttvk09Wp0cVAI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9lNTVmZWNkYS0wZWU1LTQ5MjEtYmM2My0wYzI3NzE5YmNhYTgudXNyZmlsZXMuY29tL3VnZC9kOGI1ZGJfMTk0NTk4ZTg4Zjk3NGEyM2E1NzI1MmExMTZjN2I4OGMucGRmP2RuPUpUJTIwMDIwMjIzXyUyMFByb2dyYW1tZS5wZGYiLCJyIjoiMTg5NDZjNDItZGUxNS00Y2YwLTVkZmEtZDA1MzlhMGI0NzJjIiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiZjZlMDIxZmYtN2FmMC00OWExLWE0NWMtNzIxM2YzZmVhMDA2In0 »}, {« link »: « https://framaforms.org/journee-technique-du-regal-nouvelle-aquitaine-a-prigonrieux-24-le-02022023-1671029373 »}, {« link »: « http://www.movewiz.fr/participation?PMW=34xCPMXBFyUoX9719 »}] Télécharger le programme

Venez échanger et partager votre expérience avec les acteurs du territoire ! Cette journée sera avant tout un moment de rencontre et de partage de bonnes pratiques autour des enjeux et de l’introduction d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein d’une démarche alimentaire de territoire. Des ateliers dédiés à la mise en pratique de situation seront également proposés. C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à participer à cette journée technique gratuite, le jeudi 02 février de 9h à 16h15, à l’espace socio-culturel de Prigonrieux (24).

Ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées !

Formulaire d’inscription

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter. carmen.balerdi@crepaq.ong / 05.35.54.40.67 N’hésitez pas à covoiturer !

Covoiturer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T09:00:00+01:00

2023-02-02T16:30:00+01:00 CREPAQ

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Prigonrieux Autres Lieu Prigonrieux Adresse 11 rue Jacques Prévert 24130 Prigonrieux Ville Prigonrieux lieuville Prigonrieux Prigonrieux Departement Dordogne

Prigonrieux Prigonrieux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prigonrieux/

[Réseau REGAL NA] Journée technique « Démarches alimentaires de territoire et lutte contre le gaspillage alimentaire » Prigonrieux 2023-02-02 was last modified: by [Réseau REGAL NA] Journée technique « Démarches alimentaires de territoire et lutte contre le gaspillage alimentaire » Prigonrieux Prigonrieux 2 février 2023 Prigonrieux Prigonrieux Prigonrieux

Prigonrieux Dordogne