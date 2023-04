Midi Gourmand Prigonrieux Catégories d’Évènement: Dordogne

Prigonrieux

Midi Gourmand, 10 septembre 2023, Prigonrieux . Prigonrieux ,Dordogne , Midi Gourmand Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne

2023-09-10 12:00:00 – 2023-09-10 Prigonrieux

Dordogne . Le midi gourmand, tout comme la soirée gourmande organisée au début de l’été, est un événement à ne pas manquer sur Prigonrieux !

Il aura lieu cette année le dimanche 10 septembre à partir de 12h, sur la Place du Groupe Loiseau.

Repas gourmand avec stands de producteurs et animation musicale; +33 5 53 61 55 55 PIXABAY

