Eté actif : paddle Impasse des Nébouts, 22 juillet 2023, Prigonrieux.

Découvrez le stand up paddle. Debout sur la planche avec une rame, vous naviguerez sur la Dordogne tout en vous amusant. Encadrement par un professionnel diplômé. Accessible à partir de 8 ans.

12 personnes par groupe. OBLIGATION DE SAVOIR NAGER

3 horaires au choix : 14h, 15h, 16h.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), à l’accueil ou par téléphone.

Règlement sur place le jour J..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 15:50:00. EUR.

Impasse des Nébouts

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover the stand up paddle. Standing on the board with an oar, you will navigate on the Dordogne while having fun. Supervision by a qualified professional. Accessible from 8 years old.

12 people per group. OBLIGATION TO KNOW HOW TO SWIM

3 schedules to choose from: 2pm, 3pm, 4pm.

Reservation at the Bergerac Tourist Office (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), at the reception desk or by phone.

Payment on the spot on the day.

Descubre el stand up paddle. De pie sobre la tabla con un remo, navegarás por la Dordoña mientras te diviertes. Supervisión por un profesional cualificado. Accesible a partir de 8 años.

12 personas por grupo. HAY QUE SABER NADAR

3 horarios a elegir: 14h, 15h, 16h.

Las reservas pueden realizarse en la Oficina de Turismo de Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), en recepción o por teléfono.

Pago in situ el mismo día.

Entdecken Sie das Stand-up-Paddling. Stehend auf dem Brett mit einem Ruder werden Sie auf der Dordogne navigieren und dabei viel Spaß haben. Betreuung durch einen diplomierten Fachmann. Zugänglich ab 8 Jahren.

12 Personen pro Gruppe. SCHWIMMKENNTNISSE ERFORDERLICH

3 Uhrzeiten zur Auswahl: 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), an der Rezeption oder per Telefon.

Zahlung am Tag X vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides