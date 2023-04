Eté actif : trottinette électrique Domaine de la Brousse, 21 juillet 2023, Prigonrieux.

La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir. Une découverte des producteurs de vin de rosette vous sera proposée en fin de parcours. Ouvert aux personnes de plus de 12 ans. 8 personnes maximum par groupe. Chaussures fermées obligatoires.

3 horaires au choix : 09h, 10h, 11h.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), à l’accueil ou par téléphone.

Règlement sur place le jour J.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération*.

Domaine de la Brousse Peymilou

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The ride will start with a briefing and an initiation to the driving of the all-terrain electric scooter. A discovery of the rosette wine producers will be offered at the end of the ride. Open to people over 12 years old. Maximum 8 people per group. Closed shoes required.

3 schedules to choose from: 09h, 10h, 11h.

Reservation at the Bergerac Tourist Office (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), at the reception or by phone.

Payment on the spot on the day.

* Alcohol abuse is dangerous for your health, consume with moderation*

El paseo comenzará con una sesión informativa y una iniciación a la conducción del scooter eléctrico todo terreno. Al final del paseo, se le invitará a descubrir los productores de vino rosado. Abierto a mayores de 12 años. Máximo 8 personas por grupo. Se requiere calzado cerrado.

3 horarios a elegir: 9h, 10h, 11h.

Reservas en la Oficina de Turismo de Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), en recepción o por teléfono.

Pago in situ el mismo día.

* El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación*

Die Fahrt beginnt mit einem Briefing und einer Einführung in das Fahren mit dem geländegängigen Elektroroller, sodass Sie nur noch genießen müssen. Am Ende der Fahrt wird Ihnen eine Entdeckung der Rosettenweinproduzenten angeboten. Offen für Personen über 12 Jahre. Maximal 8 Personen pro Gruppe. Geschlossene Schuhe erforderlich.

3 Uhrzeiten zur Auswahl: 09h, 10h, 11h.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), am Empfang oder per Telefon.

Zahlung am Tag X vor Ort.

* Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden*

