Soirée gourmande Place du Groupe Loiseau, 23 juin 2023, Prigonrieux.

La ville de Prigonrieux vous invite à une soirée gourmande!

Dégustations de produits locaux et artisanaux en musique dans une ambiance festive et conviviale, pour se retrouver tous ensemble..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . .

Place du Groupe Loiseau

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The city of Prigonrieux invites you to a gourmet evening!

Tastings of local and artisanal products with music in a festive and friendly atmosphere, to meet all together.

La ciudad de Prigonrieux le invita a una velada gastronómica

Degustación de productos locales y artesanales con música en un ambiente festivo y acogedor, para reunirse todos juntos.

Die Stadt Prigonrieux lädt Sie zu einem Feinschmeckerabend ein!

Verkosten Sie lokale und handwerkliche Produkte und genießen Sie die Musik in einer festlichen und geselligen Atmosphäre, in der Sie alle zusammenkommen können.

