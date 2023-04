La Claque Festival 137 route de Peymilou, 17 juin 2023, Prigonrieux.

C’est le retour du Festival La Claque ! Deux jours d’événements au château viticole Monplaisir à Prigonrieux..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

137 route de Peymilou Château Montplaisir

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Festival La Claque is back! Two days of events at the Château Monplaisir in Prigonrieux.

¡Vuelve el Festival La Claque! Dos días de eventos en el Château Monplaisir de Prigonrieux.

Es ist wieder soweit: Das Festival La Claque! Zwei Tage voller Veranstaltungen im Weinschloss Monplaisir in Prigonrieux.

Mise à jour le 2023-04-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides