Les Prigonriales : festival création de chansons françaises en Périgord Centre-ville, 9 juin 2023, Prigonrieux.

2 scènes , de nombreux artistes et groupes !

Musiques folk, rock, balade, variété, musiques urbaines ou encore jazz !

Buvette et restauration sur place..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 00:00:00. .

Centre-ville

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



2 stages, many artists and groups !

Folk music, rock, ballad, variety, urban music or jazz !

Refreshments and food on the spot.

¡2 escenarios, muchos artistas y grupos !

¡Música folk, rock, baladas, variedades, música urbana o jazz!

Refrescos y comida in situ.

2 Bühnen , zahlreiche Künstler und Gruppen!

Folk, Rock, Balladen, Varieté, urbane Musik oder auch Jazz!

Getränke und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides