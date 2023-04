Omelette à l’aillet et vide grenier Peymilou, 1 mai 2023, Prigonrieux.

Le Comité des Fêtes et l’Association des Parents d’élèves de Peymilou organisent L’Omelette à Peymilou.

Au programme :

9h30 – Randonnée pédestre avec Prigo Rando

Toute la journée : vide grenier

Toute la journée : kermesse pour les enfants

12h Repas : Menu – Omelette à l’aillet, salade, fromage et vin (8€). Paiement en CB possible

Buvette sur place..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . .

Peymilou

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes and the Association des Parents d’élèves de Peymilou organize the Omelette à Peymilou.

On the program:

9:30 am – Hiking with Prigo Rando

All day : flea market

All day : fair for children

12h Meal : Menu – Omelette with aillet, salad, cheese and wine (8?). Payment by credit card possible

Refreshment bar on the spot.

El Comité des Fêtes y la Association des Parents d’élèves de Peymilou organizan la Omelette à Peymilou.

En el programa

9:30 h – Paseo a pie con Prigo Rando

Todo el día: mercadillo

Todo el día: feria infantil

12.00 Comida: Menú – Omelette à l’aillet, ensalada, queso y vino (8?). Posibilidad de pago con tarjeta de crédito

Bar de refrescos in situ.

Das Festkomitee und die Elternvereinigung von Peymilou organisieren L’Omelette à Peymilou.

Auf dem Programm stehen :

9.30 Uhr – Wanderung mit Prigo Rando

Den ganzen Tag: Flohmarkt

Den ganzen Tag: Kirmes für die Kinder

12 Uhr Essen: Menü – Omelette mit Knoblauch, Salat, Käse und Wein (8?). Zahlung mit Kreditkarte möglich

Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides