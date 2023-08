Visite commentée des vestiges du prieuré de Lavinadière et de l’église Prieuré Soudaine-Lavinadière Catégories d’Évènement: Corrèze

Soudaine-Lavinadière Visite commentée des vestiges du prieuré de Lavinadière et de l’église Prieuré Soudaine-Lavinadière, 17 septembre 2023, Soudaine-Lavinadière. Visite commentée des vestiges du prieuré de Lavinadière et de l’église Dimanche 17 septembre, 10h00 Prieuré Gratuit. Entrée libre. Profitez d’une visite commentée des vestiges du prieuré médiéval de l’ordre du Saint-Sépulcre, de l’église qui fut chapelle prieurale avant de devenir église paroissiale, et de la vigne associative. Cette activité est organisée par l’association Les amis de la vinéria. Prieuré 3 rue grande, 19370 Soudaine-Lavinadière Soudaine-Lavinadière 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 98 34 15 Découvrez les vestiges d’un prieuré médiéval attribué à l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem puis à l’Ordre de Malte après la dissolution du premier. Son origine date d’une donation de la famille Comborn. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Baptiste Provost

