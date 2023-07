Découverte du Prieuré de Meillerie Prieuré Sainte-Marie de Meillerie Meillerie, 16 septembre 2023, Meillerie.

Découverte du Prieuré de Meillerie 16 et 17 septembre Prieuré Sainte-Marie de Meillerie entrée libre

Sur les hauteurs du village, le prieuré domine Meillerie depuis 800 ans ! Venez découvrir librement son ancienne tour de défense, son église et son logis qui accueillaient des chanoines réguliers de la congrégation du Grand St-Bernard. Expositions : Au cœur du Prieuré du XIIIe siècle, une ancienne salle restaurée par une poignée de bénévoles passionnés, appelée « Logis du Prieuré » abrite diverses archives sur ce monument historique, sur l’histoire du village, ses carrières, ses barques et sur les célèbres écrivains qui ont décrit les particularités de ce village. Dans l’église, une exposition de tableaux sera présentée.

Prieuré Sainte-Marie de Meillerie Chemin de l’abbaye, 74500 Meillerie Meillerie 74500 Les Reboux Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.meillerie-prieure.com/ Fondé vers 1130, le prieuré fortifié de Meillerie est reconstruit vers 1220 par les chanoines de Meillerie à la suite du don par le comte de Savoie et le sire de Faucigny de l’ensemble de leurs droits de justice sur Meillerie et Lugrin. Meillerie devient alors un centre seigneurial, mais aussi religieux et administratif de la prévôté de Mont-Joux, et ce, jusqu’au début du XVe siècle. Au tout début du XVIIIe siècle, les bâtiments sont en bonne partie ruinés et font l’objet de restaurations. En 1752, le prieuré est sécularisé. Au XIXe siècle, le prieuré est transformé en église paroissiale et en presbytère. Il est inscrit partiellement au titre des monuments historiques en 1990. Cette protection a été étendue en 2015.

