Diaporama sur l’architecture du prieuré Sainte-Bathilde Prieuré Sainte-Bathilde Vanves Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Vanves Diaporama sur l’architecture du prieuré Sainte-Bathilde Prieuré Sainte-Bathilde Vanves, 16 septembre 2023, Vanves. Diaporama sur l’architecture du prieuré Sainte-Bathilde 16 et 17 septembre Prieuré Sainte-Bathilde Entrée libre. Diaporama pour découvrir l’architecture du prieuré et permettre de mieux apprécier la visite. Prieuré Sainte-Bathilde 7 rue d’Issy 92170 Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 42 46 20 http://www.benedictines-ste-bathilde.fr https://fr-fr.facebook.com/prieurestebathilde/ Monastère des bénédictines (1934) édifié par l’architecte Dom Paul Bellot, moine bénédictin qui, en s’inspirant de manière originale de l’art médiéval, a su se situer à la croisée de la tradition monastique et de la modernité architecturale. Le monastère a reçu en 2013 le label du patrimoine religieux du XXe siècle. Métro 12 station Corentin Celton – Bus 126-189 arrêt Place du Mal de Lattre de Tassigny – Bus 394 (sauf dimanche) arrêt Rosier Rouge – Bus 58 arrêt Lycée Michelet. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Bénédictines de Vanves Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Vanves Autres Lieu Prieuré Sainte-Bathilde Adresse 7 rue d'Issy 92170 Vanves Ville Vanves Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville Prieuré Sainte-Bathilde Vanves

Prieuré Sainte-Bathilde Vanves Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vanves/