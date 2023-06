Visite guidée prieuré Saint-Saturnin – Chevreuse Prieuré Saint-Saturnin – Musée Grataloup Chevreuse, 16 septembre 2023, Chevreuse.

Visite guidée prieuré Saint-Saturnin – Chevreuse 16 et 17 septembre Prieuré Saint-Saturnin – Musée Grataloup visite guidée 8 € – 23 places maximum

Au coeur du Prieuré Saint-Saturnin, Chevreuse

A l’occasion de ces Journées du patrimoine 2023, le musée Grataloup vous propose de découvrir l’histoire du Prieuré Saint-Saturnin, bâtiment du Xe siècle, situé au coeur du centre historique de la ville de Chevreuse.

Grâce à un podcast disponible par flashcode (casque smartphone recommandé), c’est un véritable voyage à travers les siècles que le musée Grataloup vous offre.

Vous pourrez également découvrir l’histoire des magnifiques vitraux du Prieuré Saint-Saturnin, réalisé en 2011 par l’artiste plasticien Grataloup en collaboration avec les ateliers Loire (Chartres), ainsi que l’exposition « Les Arbres m’ont dit » à travers une visite guidée exceptionnelle, conduite par l’épouse même de l’artiste, Milena.

Un son et lumière, projeté sur les voûtes du prieuré, clôturera ce moment inoubliable.

Prieuré Saint-Saturnin – Musée Grataloup 3 rue de l’église 78460 Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France 06 45 82 43 52 https://www.museegrataloup.fr/ https://www.facebook.com/grataloupmusee/;https://www.instagram.com/grataloupmusee/?fbclid=IwAR3smTXn8v-jW6v1tTBd7EADBmm54l4gfs-ldgKauig_AFy1FQJjXU1V1DA [{« type »: « link », « value »: « https://www.museegrataloup.fr/post/journ%C3%A9es-europ%C3%A9ennes-du-patrimoine-2022-17-et-18-septembre-2022 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@museegrataloup.fr »}] https://www.museegrataloup.fr/post/journ%C3%A9es-europ%C3%A9ennes-du-patrimoine-2022-17-et-18-septembre-2022 Prieuré du Xè siècle situé dans le coeur historique de la ville de Chevreuse. Le musée GRATALOUP est installé dans la chapelle du Prieuré, seule partie subsistante du prieuré Saint-Saturnin. Il est possible d’écouter l’historique du lieu grâce au scan d’un flash code conduisant à un podcast musical sur l’historique du lieu. Acquisition de cartes postales du lieu possible à la boutique du musée. A voir, les vestiges de l’ancien prieuré dans le jardin du musée GRATALOUP. Parking de l’église devant le prieuré. Accès possible RER B Saint-Rémy lès Chevreuse – trotinettes disponibles devant le RER jusqu’à Chevreuse (20 minutes environ), à pied ou TàD

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

musée Grataloup