Découvrez ce prieuré du Xe siècle en visite libre

Découvrez ce prieuré du Xe siècle en visite libre
16 et 17 septembre
Prieuré Saint-Pierre

Gratuit. Entrée libre.

En 948, Saint-Saturnin (ancien nom de Pont-Saint-Esprit) est devenue la septième « fille » de l'abbaye de Cluny. Son prieur a bâti ce monastère. Le chœur a été rebâti au XIVe siècle et la nef au XVIIIe avant d'être pillée, comme l'ensemble du monastère, à la Révolution. Aujourd'hui, le prieuré est un lieu culturel classé au titre des Monuments historiques en 1988. Le temple protestant est installé à l'emplacement de l'ancienne sacristie.

Prieuré Saint-Pierre
Place Saint-Pierre, 30130 Pont-Saint-Esprit
Pont-Saint-Esprit

En 948, Saint-Saturnin (ancien nom de Pont-Saint-Esprit) est devenu la septième « fille » de l’abbaye de Cluny. Son prieur a bâti ce monastère. Le chœur a été rebâti au XIVe siècle et la nef au XVIIIe siècle, avant d’être pillée comme l’ensemble du monastère, à la Révolution. Aujourd’hui, le prieuré est un lieu culturel. Le temple protestant est installé à l’emplacement de l’ancienne sacristie. Cet édifice a été classé au titre des Monuments historiques en 1988. Il a bénéficié de travaux de restauration des couvertures et de la façade Sud, entamés en 2014. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Gard, Pont-Saint-Esprit

Prieuré Saint-Pierre
Place Saint-Pierre, 30130 Pont-Saint-Esprit
Pont-Saint-Esprit

