Indre-et-Loire Visite commentée Prieuré Saint-Pierre de Vontes Esvres-sur-Indre, 17 septembre 2023, Esvres-sur-Indre. Visite commentée Dimanche 17 septembre, 14h00 Prieuré Saint-Pierre de Vontes La visite commentée s’attachera à présenter l’histoire du prieuré, son évolution en lien avec les événements historiques. Elle visera également à déchiffrer les différentes campagnes de peintures murales qui se sont succédé sur les murs de la chapelle du XIe au XVIe siècle. Prieuré Saint-Pierre de Vontes 3 Impasse du Prieuré 37320 Esvres-sur-Indre Esvres-sur-Indre 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 83 31 31 21 En 1070, le Comte d’Anjou, Foulques IV dit Le Réchin donne la terre de Vontes à l’abbaye de Cormery qui y fonde un prieuré. La chapelle du prieuré, dédiée à Saint-Pierre, a été restaurée entre 2004 et 2009. Cette restauration visait entre autre à mettre au jour les 92 m² de peinture qui ornent ses murs. Le prieuré Saint-Pierre de Vontes dépendait de l’Abbaye de Cormery.

Il possède sept campagnes de peintures murales superposées, datées du XIe au XVIe siècle sur une surface de 92m². La charpente en plein cintre du XVe siècle est en parfaite état de conservation. Des vitraux contemporains ornent les ouvertures dont une fenêtre en ogive de style Plantagenet. » Accès par la D85 ou la D943 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Visite commentée Prieuré Saint-Pierre de Vontes
Dimanche 17 septembre, 14h00
Prieuré Saint-Pierre de Vontes
3 Impasse du Prieuré 37320 Esvres-sur-Indre
Esvres-sur-Indre 37320 Indre-et-Loire

