Exposition de sculptures dans le jardin et de verres dans la chapelle Dimanche 17 septembre, 14h00 Prieuré Saint-Pierre de Vontes Sculptures et verres.

Venez découvrir les sculptures qui ornent le jardin et la chapelle ainsi que les vitraux contemporains qui habillent les ouvertures de cette dernière. Prieuré Saint-Pierre de Vontes 3 Impasse du Prieuré 37320 Esvres-sur-Indre Esvres-sur-Indre 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 83 31 31 21 En 1070, le Comte d’Anjou, Foulques IV dit Le Réchin donne la terre de Vontes à l’abbaye de Cormery qui y fonde un prieuré. La chapelle du prieuré, dédiée à Saint-Pierre, a été restaurée entre 2004 et 2009. Cette restauration visait entre autre à mettre au jour les 92 m² de peinture qui ornent ses murs. Le prieuré Saint-Pierre de Vontes dépendait de l’Abbaye de Cormery.

Il possède sept campagnes de peintures murales superposées, datées du XIe au XVIe siècle sur une surface de 92m². La charpente en plein cintre du XVe siècle est en parfaite état de conservation. Des vitraux contemporains ornent les ouvertures dont une fenêtre en ogive de style Plantagenet. » Accès par la D85 ou la D943 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

