Carnet de Voyage sur les pas de George sand 19 – 22 juillet Prieuré Saint-Michel

Un voyage de 4 jours avec une dizaine habitants des quartiers Sanitas et Fontaines qui participent à l’année à des ateliers d’écriture au Centre social Plurielles à Tours.

Une respiration, de l’inspiration et des rencontres avec l’écrivain Georges Sand (Visite de la Maison de Georges Sand, Musée Georges Sand et balades littéraire).

Des ateliers d’écritures et des échanges pour créer un carnet de voyage avec une auteure .

Ce séjour dans l’Indre permettra d’offrir une expérience de voyage littéraire à des personne qui ne partent pas en vacances.

Le prieuré du Magny : voilà un lieu qui cache bien son jeu… Lorsque l'on aperçoit les remparts et le clocher au loin, rien ne peut alerter sur les trésors du domaine. En poussant le petit portail un ensemble harmonieux invite à la détente et au repos sous l'ombrage d'arbres majestueux.

Le prieuré, ancienne propriété de l’Abbaye de Déols au moyen-âge suscite la curiosité. Sur la façade, des fenêtres style 18ème côtoient des ouvertures Renaissance. Vendu à la révolution, ce domaine est ensuite devenu agricole. Quoi de plus logique, avec les terres attenantes qu’il surplombe, invitant au calme et à l’admiration d’un horizon vallonné.

Accolée au prieuré, il est impératif de pousser la porte de l’église du 11ème siècle. Son chœur révèle de superbes fresques, ainsi que des chapiteaux uniques, révélant, pour l’un d’entre eux, une sirène envoûtante… parking

