Découvrez le dernier exemple complet de l'architecture simple et dépouillée grandmontaine

Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont
Soumont, 16 septembre 2023

Gratuit. Entrée libre. Départ toutes les heures à partir de 10h30 jusqu'à 17h30.

Durant tout ce week-end si particulier, l'équipe du prieuré vous proposera des visites guidées exceptionnellement gratuites de l'ancien monastère du XIIe siècle !

Le prieuré Saint-Michel de Grandmont est l'un des mieux conservés parmi les 160 monastères grandmontains édifiés au Moyen Âge. Il est aussi le dernier à avoir conservé son cloître que vous ne manquerez pas de découvrir durant cette visite d'une heure.

Domaine de Grandmont, 34700 Soumont
Soumont 34700 Hérault
Occitanie

Le Domaine de Grandmont est un lieu unique dans l'Hérault, occupé par l'homme depuis la fin du Néolithique.

La visite de ce site est un véritable voyage dans l’histoire : monastère du XIIe siècle, tombes wisigothiques des V-VIe siècles, dolmens et site mégalithique, terrasses et lac du XIXe siècle. Parking voitures, bus et partenaires France Passion. Visite accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

