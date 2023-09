« La robe de la mariée » par la compagnie du Lac Majeur, Senlis fait son théâtre Prieuré Saint Maurice Senlis, 14 octobre 2023, Senlis.

La ville de Senlis propose une représentation le samedi 14 octobre 2023 à 20h30, au prieuré Saint maurice, du spectacle « La robe de mariée » de Katherine L. Battaiellie, par la compagnie du Lac Majeur, avec la collaboration artistique de Danièle Sallenave, de l’Académie Française, interprété par Marie-Catherine Conti (jeu) et Lucie Lacour (violoncelle), Musique de Jean-Christophe Rosaz et Lucie Lacour.

Cette pièce nous donner à entendre la voix intérieure et secrète de Marguerite Sirvins, native de Lozère, en 1890, et qui fut admise à l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban, à l’âge de quarante et un ans, en raison de troubles schizophréniques. Dans cet établissement, après avoir pratiqué l’aquarelle et la broderie, elle compose, pensant ardemment connaître un jour le mariage et rencontrer l’époux si désiré, une oeuvre majeure de l’art brut, admirée par Jean Dubuffet : une robe de mariée, selon la technique du point de crochet avec des aiguilles à coudre et du fil patiemment obtenu à partir de morceaux de draps usagés. Après une minutieuse enquête, Katherine L. Battaiellie, dans un texte fulgurant et poignant, parvient à donner corps à la voix perdue de Marguerite Sirvins, dans l’extrême tension d’un long monologue intérieur, où se laissent admirer, aux mouvements d’un flot de paroles, tous les égarements du cœur et de l’esprit.

Prieuré Saint Maurice Impasse Baumé, 60300 Senlis

Dates et horaires: 2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T21:45:00+02:00

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T21:45:00+02:00

théâtre spectacle vivant

ville de Senlis