Senlis

EXPOSITION DE SENLIS QUILTS PATCHWORKS, AU PRIEURE SAINT MAURICE SENLIS Prieuré Saint Maurice, 8 octobre 2022, Senlis. EXPOSITION DE SENLIS QUILTS PATCHWORKS, AU PRIEURE SAINT MAURICE SENLIS 8 et 9 octobre Prieuré Saint Maurice

Entrée gratuite

Venez découvrir les patchworks de nos adhérentes, réalisés ces dernières années. Prieuré Saint Maurice impasse Baumé, Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

2022-10-08T10:00:00+02:00

2022-10-09T18:00:00+02:00 Senlis Quilts

