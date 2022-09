Exposition Senlis Quilts Prieuré Saint-Maurice, 8 octobre 2022, Senlis.

Exposition Senlis Quilts 8 et 9 octobre Prieuré Saint-Maurice

Entrée gratuite

Venez découvrir les patchworks de nos adhérentes, réalisés ces dernières années.

Prieuré Saint-Maurice Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Depuis 1994, les adhérentes de Senlis Quilts, se réunissent chaque lundi pour partager leur passion : le patchwork. Apprendre, se perfectionner, transmettre et recevoir selon les moments et circonstances, voilà ce qui forme l’ossature de l’association, Le travail et la transmission réalisés au

sein du groupe posent une chaîne solide où chacune tisse sa propre trame personnelle. C’est ainsi que naissent nos ouvrages de couleurs, formes

et lumières. Nous y nouons dans le même temps des liens amicaux autour d’une tasse de thé. Liens qui libèrent notre créativité et assurance. Cette beauté simple et accessible des quilts, ouvre un monde de bulles, faites

de tissus chatoyants et gais pour les yeux et l’esprit. Et ils nous permettent d’ouvrir des espaces de rêves pour les petits et les grands.

Contact : 0607110509



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T10:00:00+02:00

2022-10-09T18:00:00+02:00

Senlis quilts